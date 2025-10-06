حکمران اپنی سیاسی موت مرنے کیلئے دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں ، نور حیات کلیار
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) تحریک انصاف کے سابق امیدوار قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ جس طرح کے اقدامات یہ حکومت کررہی ہے۔۔۔
ان کیخلاف کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ اپنی سیاسی موت خود مرنے کیلئے دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں عوام ان سے آئندہ انتخابات میں آٹے دال اور بلوں میں عوام کا خون نچوڑنے کا حساب لیں گے کیونکہ انہوں نے عوام کو محرومیوں پسماندگی کے سواء کچھ نہیں دیا اوپر سے رہی سہی کسر بھاری بلوں نے پوری کردی ہے انھوں نے کہا کہ آنیوالا وقت پی ٹی آئی کا ہے جو انہیں ہضم نہیں ہورہا ہے اور وہ بوکھلاہٹ میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر مجبور ہیں۔