صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکمران اپنی سیاسی موت مرنے کیلئے دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں ، نور حیات کلیار

  • سرگودھا
حکمران اپنی سیاسی موت مرنے کیلئے دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں ، نور حیات کلیار

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) تحریک انصاف کے سابق امیدوار قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ جس طرح کے اقدامات یہ حکومت کررہی ہے۔۔۔

ان کیخلاف کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ اپنی سیاسی موت خود مرنے کیلئے دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں عوام ان سے آئندہ انتخابات میں آٹے   دال اور بلوں میں عوام کا خون نچوڑنے کا حساب لیں گے کیونکہ انہوں نے عوام کو محرومیوں  پسماندگی کے سواء کچھ نہیں دیا اوپر سے رہی سہی کسر بھاری بلوں نے پوری کردی ہے انھوں نے کہا کہ آنیوالا وقت پی ٹی آئی کا ہے جو انہیں ہضم نہیں ہورہا ہے اور وہ بوکھلاہٹ میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر مجبور ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر