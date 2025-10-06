محکمہ صحت پر مخصوص مافیا کا کنٹرول ،ادارے کی کارکردگی متاثر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ صحت سرگودھا میں مخصوص مافیا کا مضبوط کنٹرول ادارے کی کارکردگی متاثر کرنے لگا ہے معلوم ہوا ہے کہ محکمہ صحت سرگودھا میں بھی ایک مافیا کا راج ہے۔
کلاس فور سے لے کر افسران تک کے تبادلے و تعیناتی میں اس مافیا کی مرضی شامل ہوتی ہے ۔ آنے والے ملازمین اپنی تعیناتی کے بعد اس سے پہلے اس مافیا کی آشیر باد لیتے ہیں، جو اس گروپ میں شامل نہیں ہوتا اسے سختی سے نبردآزما ہوناپڑتا ہے ،جس کی وجہ سے نہ صرف ادارے کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ ملازمین کی ایک بڑی تعداد بھی دباؤ کا شکار ہے جس سے ادارے کی کارکردگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ، سرکاری ریکارڈ میں زیادہ تر معاملات کو بہتر ظاہر کرنے کیلئے فرضی اعد اد و شمار کا سہارا لینا معمول بنا ہواہے ۔