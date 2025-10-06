صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ صحت پر مخصوص مافیا کا کنٹرول ،ادارے کی کارکردگی متاثر

  • سرگودھا
محکمہ صحت پر مخصوص مافیا کا کنٹرول ،ادارے کی کارکردگی متاثر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ صحت سرگودھا میں مخصوص مافیا کا مضبوط کنٹرول ادارے کی کارکردگی متاثر کرنے لگا ہے معلوم ہوا ہے کہ محکمہ صحت سرگودھا میں بھی ایک مافیا کا راج ہے۔

 کلاس فور سے لے کر افسران تک کے تبادلے و تعیناتی میں اس مافیا کی مرضی شامل ہوتی ہے ۔ آنے والے ملازمین اپنی تعیناتی کے بعد اس سے پہلے اس مافیا کی آشیر باد لیتے ہیں، جو اس گروپ میں شامل نہیں ہوتا اسے سختی سے نبردآزما ہوناپڑتا ہے ،جس کی وجہ سے نہ صرف ادارے کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ ملازمین کی ایک بڑی تعداد بھی دباؤ کا شکار ہے جس سے ادارے کی کارکردگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ، سرکاری ریکارڈ میں زیادہ تر معاملات کو بہتر ظاہر کرنے کیلئے فرضی اعد اد و شمار کا سہارا لینا معمول بنا ہواہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

آئی جی کی زیر صدارت سکیورٹی، انسدادِ جرائم پراجلاس

اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر