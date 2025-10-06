صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں خواتین سے چھیڑ خانی کرنیوالے نوجوان پکڑا گیا

  • سرگودھا
فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں خواتین سے چھیڑ خانی کرنیوالے نوجوان پکڑا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں خواتین سے چھیڑ خانی کرنے والے نوجوان کو سکیورٹی اہلکاروں نے پکڑ لیا۔۔۔

میڈیکل سپرٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد شہباز نے بتایا کہ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں علاج معالجہ کیلئے آنیوالے مریضوں کیساتھ کسی قسم زیادتی برداشت نہیں کی جائیگی ،جو اوباش نوجوان کو سکیورٹی اہلکاروں نے پکڑا ہے اسے پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے ، تھانہ فیکٹری ایریا میں مقدمہ کیلئے درخواست دیدی گئی ہے ۔ 

 

