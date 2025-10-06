صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پی اے امین اللہ خان کا حلقے کا دورہ ،پی ٹی آئی کے مرحوم ورکر کے گھر گئے ،لواحقین سے تعزیت

میانوالی (نامہ نگار)ایم پی اے امین اللہ خان کا حلقے کادورہ موچھ میں سلطان والا میں پی ٹی آئی ورکر حاجی امیر عمر خان کے گھر گئے ان کے لواحقین اور بیٹے سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی انہوں نے اس موقع پر کہا کہ۔۔۔

 امیر عمر خان کی وفات سے پاکستان تحریک انصاف ایک مخلص ساتھی کارکن سے محروم ہو گئی ہے امیر عمر خان میرا پیاراساتھی تھا بلکہ میرا بھائی تھا عمران خان سے دیوانہ وار محبت کرتے تھے ہر جلسہ احتجاج میں شرکت کرتے تھے پشاور جلسہ میں گاڑیوں میں جگہ نہ ملنے پر موٹرسائیکل پر سینکڑوں کلو میٹر سفر کر کے پشاور پہنچے اور جلسہ میں شرکت کی اور واپسی پر روڈ ایکسڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی پارٹی کیلئے خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ،انہوں نے روکھڑی میں اکبر خان ممکزئی کی والدہ اوردلیوالی میں پی ٹی آئی ورکر شیراحمد جھٹیال کی وفات پر تعزیت کی۔

 

