فلوٹیلا پر حملے ،مشتاق احمد دیگر کی گرفتاری کیخلاف 7اکتوبر کو یکجہتی فلسطین ریلی نکالی جائیگی
میانوالی (نامہ نگار )صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف، مشتاق احمد خان و دیگر گرفتار فلاحی کارکنان اور فلسطین کے مظلوم، محکوم و محصور مسلمانو ں سے اظہارِ یکجہتی کیلئے جماعت اسلامی 7اکتوبر کو یکجہتی فلسطین ریلی نکالے گی۔۔۔
ریلی کا آغاز کمیٹی چوک (نزد انڈرپاس) سے ہوگا اور اسٹیشن چوک پر اختتام پذیر ہوگی.ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد و دیگر ضلعی و سرکل قائدین کریں گے ،جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کی ہدایت پر ملک بھر میں یکم تا 7اکتوبر ہفتہ یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے۔جماعت اسلامی کی جانب سے گذشتہ جمعہ کو کمرمشانی میں بھی ایک ریلی نکالی گئی جبکہ خطبات جمعہ میں بھی جماعت اسلامی کے قائدین نے اس حوالے سے اظہار خیال کیا۔ ریلی کے تمام انتظامات مکمل کرلئے گئے ہیں۔