انجمن اسلامیہ دارالاطفال میانوالی کا اہم ماہانہ اجلاس
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)انجمن اسلامیہ دارالاطفال میانوالی کا اہم ماہانہ اجلاس زیر سرپرستی حضرت صاحبزادہ محمد عبدالمالک چشتی منعقد ہوا جس کی صدارت انجمن اسلامیہ میانوالی کے صدر محسن علی خان نی کی۔
اجلاس میں جنرل سیکرٹری ملک عطائاللہ نے نے ایجنڈا اور تجاویز پیش کیں اور اور اتفاق رائے سے سرپرست اور صدر نے فیصلے کیے ۔جس میں تعلیم میں کمزور بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کیلئے سکول ٹائم کے بعد تین اساتذہ بچوں کو پڑھایا کریں گے ،کھڑکیو ں پرجالیاں لگانے ،خالی گراونڈکی بھرائی‘یوم اقبال منانے ،معاون باورچی کی تقرری،دھوبی کی تنخواہ بڑھانے کی منظوری جیسے فیصلے کیے گئے ۔