الخدمت فاؤنڈیشن میانوالی کے زیراہتمام غزہ کے محصور مسلمانوں کی مدد کیلئے فنڈنگ کیمپ
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)الخدمت فاؤنڈیشن میانوالی کے زیراہتمام غزہ کے محصور مسلمانوں کی مدد کیلئے فنڈنگ کیمپ لگایا گیا۔۔۔
اس موقع پر کثیر تعداد میں لوگوں نے فنڈ جمع کرایا اور الخدمت کی کاوشوں کو سراہا، ضلعی صدر الخدمت محمد سردار ملک نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک بین الاقوامی تنظیم بن چکی ہے اور ہم سات شعبہ جات میں کام کررہے ہیں، الخدمت کا غزہ ریلیف آپریشن تقریباً دوسال سے جاری ہے اب تک ہم7 ارب روپے سے زائد کی امداد کرچکے ہیں مصر میں فلسطین کے یتیم بچوں کی کفالت کے علاوہ مصر میں موجود فلسطینی مہاجر کیمپوں میں بھی ہماری سرگرمیاں جاری ہیں ،انہوں نے کہا کہ الخدمت کا آج کا کیمپ بھی اسی حوالے سے ہے ۔