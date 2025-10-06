قصابوں نے پرائس کنٹرول لسٹ کی دھجیاں اڑا دیں
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )قصابوں نے پرائس کنٹرول لسٹ کی دھجیاں اڑا دیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور تحصیل انتظامیہ خاموش تماشائی۔
بڑے گوشت کا سرکاری ریٹ800روپے مقرر ہے جبکہ قصاب 1000سے 1200میں فروخت کر رہے ہیں جبکہ چھوٹے گوشت کی قیمت 1800 روپے ہے مگر قصاب 2200سے 2400روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں شہریوں نے تحصیل انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹر یٹس کی پر اسرار خاموشی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے پرائس کنٹرول لسٹ پر عملدرآمد کا مطالبہ کیا ہے ۔