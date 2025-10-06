صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصابوں نے پرائس کنٹرول لسٹ کی دھجیاں اڑا دیں

  • سرگودھا
قصابوں نے پرائس کنٹرول لسٹ کی دھجیاں اڑا دیں

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )قصابوں نے پرائس کنٹرول لسٹ کی دھجیاں اڑا دیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور تحصیل انتظامیہ خاموش تماشائی۔

بڑے گوشت کا سرکاری ریٹ800روپے مقرر ہے جبکہ قصاب 1000سے 1200میں فروخت کر رہے ہیں جبکہ چھوٹے گوشت کی قیمت 1800 روپے ہے مگر قصاب 2200سے 2400روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں شہریوں نے تحصیل انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹر یٹس کی پر اسرار خاموشی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے پرائس کنٹرول لسٹ پر عملدرآمد کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر