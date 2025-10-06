انکل میرے چوزے کو گٹر سے نکال دیں،بچی کی کال پر 1122کا کوئیک ایکشن،چوزانکال کر حوالے کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریسکیو 1122کو معصوم بچی کی روتے ہوئے کال ،بچی کے چوزے کو ہول سے بحفاظت نکال لیاگیا‘تفصیل کے مطابق ریسکیو1122سروس سرگودھا کے کنٹرول روم میں بلاک 32سے ایک معصوم اور ننھی بچی کی روتے ہوئے۔۔۔
کال موصول ہوئی جس میں اس نے بتایا کہ اس کا چھوٹا اور معصوم چوزہ گھر کے باورچی خانہ کے چھوٹے گٹر میں گر گیا ہے اور وہ باہر نہیں نکل سکتا ،بچی کی کال پر فوری طور پر ریسکیو عملہ کو 32 بلاک نزد ہاشمی مسجد بھیجا گیاریسکیو عملے نے ماہرانہ طریقے سے ننھی بچی کے ننھے چوزے کو ریسکیو کر کے ننھی بچی کے حوالے کر دیا ۔