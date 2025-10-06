اسرائیل کا ڈاکٹروں اور رضا کا ر وں کو حراست میں لینا ا نسا نیت پر کھلا حملہ :احمد علی ندیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر تحفظ ختم نبوت پنجاب قاری احمد علی ندیم نے گلو بل صمو د فلو ٹیلا سے گرفتار تمام ا فر اد کی فوری ر ہا ئی کا مطا لبہ کر تے ہو ئے کہا کہ۔۔۔
اسرائیل نے پاکستا ن کے سابق سینیٹر مشتاق ا حمد خا ن سمیت دیگر سما جی را ہنما ؤ ں کو حراست میں لے کر بین ا لا قوامی قوانین کی دھجیاں ا ڑا د ی ہے بلاشبہ اسرائیل کا گلو بل صمو د فلو ٹیلا کو ر و ک کر ڈاکٹروں اور رضا کا ر وں کو حراست میں لینا ا نسا نیت پر کھلا حملہ ہے انسا نی حقوق کے علمبر د ار اسرائیل کی ا س دہشت گر د ی کا سخت نو ٹس لیں کیونکہ اسرائیل غزہ میں قحط جا ر ی ر کھنا چاہتا ہے غزہ میں ایک لا کھ کے قریب لو گ پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں ۔