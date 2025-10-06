نجی ہسپتالوں کے بارے میں انتظامیہ نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں ،ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ انتظامیہ سبزی اور پیاز کے ریٹ تو چیک کرتی ہے۔۔۔
مگر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جس طرح لوگوں کو معاشی طور پر ذبح کیا جاتا ہے اس طرف سے انتظامیہ نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں پنجاب کے کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جائیں ڈاکٹروں نے اپنی الگ فیسیں اور ریٹ مقرر کر رکھے ہیں جس پر کوئی بھی انتظامی افسر بولنے کیلئے تیار نہیں ہے ،پاکستان کے لوگ معاشی طور پر بے حال ہیں،انتظامیہ پرائیویٹ ہسپتال مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن کرے ۔