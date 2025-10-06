صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ سے ملحقہ چک نمبر14کے مکینوں کو متبادل راستہ دینے کی ضرورت پر زور

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔

 بھلوال انڈسٹریل اسٹیٹ سے سے ملحقہ چک نمبر14کے مکینوں کو متبادل راستہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے ، اس سلسلہ میں چیف انجینئر /پراجیکٹ ڈائریکٹر کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سے کہا گیا ہے کہ مذکورہ گاؤں جو کہ صنعتی اسٹیٹ بھلوال کے مغرب میں واقع ہے کو بھیرہ روڈ مشرق کی طرف متبادل راستہ دیا جائے تاکہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی سکیورٹی اور دیگر امور کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

