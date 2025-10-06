بھارت کسی وہم میں نہ رہے پاکستان جارحیت کا جواب دینے کیلئے تیار ہے ،محمد علی ساول
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) پاکستان پیپلزپارٹی ضلع خوشاب کے صدر محمد علی ساول نے کہا ہے کہ بھارت کسی وہم میں نہ رہے پاکستان ہر جارحیت کا جواب دینے کیلئے تیار ہے۔
بھارتی عسکری قیادت کو ہر ماہ طیارے یاد آجاتے ہیں۔ وہ جوہرآباد میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت کررہے تھے ۔ اُنھوں نے کہا کہ بھارت نے جارحیت کی حماقت کی تو پچھتائے گا۔ پہلے رافیل طیاروں کا ملبہ اٹھالو پھر ہمیں دھمکیاں دینے کا سوچنا،مزید کہا کہ پاکستان نے بھارت کو مئی میں بھی سبق سکھایا تھا۔ مودی کو خواب میں بھی پاکستانی طیارے دکھائی دیتے ہیں۔