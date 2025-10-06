صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بھا ر ت نے مہم جو ئی کی توہما ر ی افوا ج ا س کا منہ توڑ جوا ب د یگی ‘ملک ضیا الحق

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل جنر سیکرٹری پاکستان علماء و مشائخ ونگ مسلم لیگ ن مولانا ملک ضیاء الحق نے کہا ہے کہ۔۔۔

بھار ت عبرتنا ک شکست کے بعد آ ج بھی شرپسند ی اور غیر ذمہ د ار ی کا ثبوت د ے ر ہا ہے ا ب ا گر بھا ر ت نے مہم جو ئی کی توہما ر ی افوا ج ا س کا منہ توڑ جوا ب د ے گی بھا ر ت کے غیر ذمہ د ار انہ بیا نا ت جنو بی ایشیا میں امن و استحکا م کیلئے سنگین خطر ہ بن چکے ہیں ا نڈیا ایک با ر پھر جا ر حیت کیلئے من گھرٹ بہا نے ترا شنے کی کو شش کر ر ہا ہے۔ لیکن افواج پاکستان ا س کے عزائم کو خا ک میں ملا د یں گی ۔

 

