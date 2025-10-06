موسمی حا لا ت ،بیمار یوں کے حملے ،کینو کاشتکار پریشانی کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسمی حا لا ت ،بیمار یوں کے حملے ،قیمتوں کے تعین کا معاملہ متنازعہ صورتحال اختیار کرنے کے باعث کینو با غا ت کے چھوٹے کاشتکار تذبذب کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔۔۔
پنجا ب بھر میں کینو کی پیداوار کا 70فیصدسرگودہا سے حاصل کیا جا تا ہے ضلع سرگودہا کی ز مین کینو کی پیداوار کیلئے بہت زرخیز ہے اور سرگودہا کا کینو دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے ،2لا کھ35ہزار ایکڑ سے زا ئد رقبے پر کا شت ہونے وا لے کینو کے با غات جو سا لا نہ کروڑوں ڈا لر کا زرمباد لہ فراہم کر تے ہیں اسوقت متعدد مسائل کا شکار ہیں ، ماہ نومبر سے شروع ہونیوالے سیزن میں بالخصوص کینو کے ریٹ مقرر کرنے کا معاملہ متنازعہ بنا ہوا ہے ، فیکٹر ی ما لکا ن کینو کا ریٹ اپنی مرضی کا مقرر کرنے کیلئے بھرپور مناپلی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں،دوسری جانب کینو گروورز بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جبکہ چھوٹے باغبان حضرات صورتحال میں پس کر رہ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاگت میں کئی گنااضافہ ہو گیا ہے لہذا ارباب اختیار کی جانب سے ڈا لر کی قیمت میں اضافے کے تناسب سے کینو کا ریٹ مقرر کیا جائے ۔