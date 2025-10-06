پاکستان سے نکالے گئے افغان باشندے ویزے لگوا کر واپس
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان شہری خواتین وہاں چھوڑ کر پھر ویزے لگوا کر پاکستان واپس پہنچ گئے ، کاروبار دوبارہ سنبھال لئے۔۔۔
معلوم ہوا ہے کہ غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں نے پاکستان سے ملک بدر ہو کر اپنی فیملیز کو افغانستان چھوڑا اور پھر وہاں سے 6 ماہ کا وزٹ،کاروباری ویزا لگوایا اور کندیاں ، میانوالی ، پپلاں اور کالاباغ و نواح سمیت پنجاب کے دیگر چھوٹے بڑے علاقوں جہاں ان کے کروڑوں روپے کے کپڑے اور ڈرائی فروٹ کے بزنس ہیں شاپس کو تالے لگا گئے تھے آ کر دکانیں کھول لیں اور براجمان ہو گئے ان کا کہنا ہے ویسے نہیں تو ایسے ہی سہی ہم بھی جانے والی نہیں ادھر پاکستان میں ہمارا کروڑوں کا کاروبار چمکا ہوا ہے یہاں مزے سے بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں اور اب پہلے سے زیادہ کاروبار ہے یہاں کے لوگ آدھی قیمت پہ کپڑے و ڈرائی فروٹ لے رہے تھے جو ہمارے بس میں نہ تھا اس لئے دوبارہ واپس آنا پڑا ہے یہ پاکستان ہمارے لئے جنت اور سعودیہ دوبئی ہے افغانستان میں کیا رکھا ہے ۔