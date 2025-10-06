صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سے نکالے گئے افغان باشندے ویزے لگوا کر واپس

  • سرگودھا
پاکستان سے نکالے گئے افغان باشندے ویزے لگوا کر واپس

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان شہری خواتین وہاں چھوڑ کر پھر ویزے لگوا کر پاکستان واپس پہنچ گئے ، کاروبار دوبارہ سنبھال لئے۔۔۔

 معلوم ہوا ہے کہ غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں نے پاکستان سے ملک بدر ہو کر اپنی فیملیز کو افغانستان چھوڑا اور پھر وہاں سے 6 ماہ کا وزٹ،کاروباری ویزا لگوایا اور کندیاں ، میانوالی ، پپلاں اور کالاباغ و نواح سمیت پنجاب کے دیگر چھوٹے بڑے علاقوں جہاں ان کے کروڑوں روپے کے کپڑے اور ڈرائی فروٹ کے بزنس ہیں شاپس کو تالے لگا گئے تھے آ کر دکانیں کھول لیں اور براجمان ہو گئے ان کا کہنا ہے ویسے نہیں تو ایسے ہی سہی ہم بھی جانے والی نہیں ادھر پاکستان میں ہمارا کروڑوں کا کاروبار چمکا ہوا ہے یہاں مزے سے بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں اور اب پہلے سے زیادہ کاروبار ہے یہاں کے لوگ آدھی قیمت پہ کپڑے و ڈرائی فروٹ لے رہے تھے جو ہمارے بس میں نہ تھا اس لئے دوبارہ واپس آنا پڑا ہے یہ پاکستان ہمارے لئے جنت اور سعودیہ دوبئی ہے افغانستان میں کیا رکھا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر