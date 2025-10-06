صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیمار گوشت کی نقل وحمل روکنے کیلئے بنائی چیک پوسٹیں غیر فعال

  • سرگودھا
بیمار گوشت کی نقل وحمل روکنے کیلئے بنائی چیک پوسٹیں غیر فعال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مضر صحت اور حرام گوشت کی نقل و حمل روکنے کیلئے بنائی جانے والی چیک پوسٹیں متعلقہ شعبوں کے مابین رابطہ کاری کی کمی کے باعث تاحال فعال نہیں ہو سکیں۔۔۔

جبکہ افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث حلال مادہ جانوروں کے ذبح کرنے کے حکومتی احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے سے ان جانوروں کی نسل کشی ہونے کے باعث مستقبل میں گوشت اور دودھ کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ،ذرائع کے مطابق حکومت نے محکمہ لائیو سٹاک کو صوبہ بھر میں تمام انٹری پوائنٹس پر چیک پوسٹیں بنانے کی ہدایت کی تھی، یہ چیک پوسٹیں بلدیاتی اداروں کی چونگیات کی پوسٹوں والی جگہ بنائی جانا تھی، لیکن تا حال ان چیک پوسٹوں کا قیام عمل میں نہیں آ سکا، محکمہ لائیو سٹاک کا کہنا ہے کہ چیک پوسٹوں کا قیام انتظامیہ اور پولیس کے عدم تعاون اور عملہ کی کمی کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے ،دوسری جانب حکومت نے سرگودہا سمیت صوبہ بھر کے محکمہ لائیو سٹاک حکام کو جانور گائے بھینس بکری بھیڑ اونٹنی وغیرہ کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تاکہ ان جانوروں کی افزائش میں اضافہ ہو اور ملک میں حلال گوشت کی قلت نہ ہو لیکن محکمہ کے افسران کی عدم توجہی کے باعث قصاب مادہ جانور خرید کر ذبح کر رہے ہیں جبکہ ان افسران کی وجہ سے حکومت کی کٹے پال اور انڈا مرغی سکیم بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکسٹائل بحران،مزید صنعتی یونٹس بند،لاکھوں افراد بیروزگار ہونے کا خدشہ

سیلابی نقصانات کا سروے فوری مکمل کرنے کاحکم

تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے :عثمان طاہر جپہ

موچی والا گرلز ہائی سکول میں اساتذہ کے اعزاز میں تقریب

سیلابی تباہ کاریاں روکنا،ڈیموں کی تعمیر ناگزیر:زین قریشی

بی زیڈیو:فارمیسی فیکلٹی میں نئے طلبہ کی تعارفی تقریب کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر