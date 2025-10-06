جلال پور جاگیر میں واٹرفلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا
شاہ پور صدر(نامہ نگار )پانی پلانا کا ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب انسان کو اس کی وفات کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔۔۔
احادیث میں پانی پلانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے یہ بات مولانا مسعود احمد قریشی نے جلال پور جاگیر میں واٹرفلٹریشن کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہی ، انہوں نے کہا کہ جلال پور جاگیر کے عوام کافی عرصہ سے میٹھے اور صاف پانی کی سہولت سے محروم تھے ، سماجی رہنما صفدر حسین کھوکھر کی کاوشوں سے جلال پور جاگیر میں واٹرفلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ۔