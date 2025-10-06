صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی مقبو لیت سے پی ٹی آئی اور اس کی قیا د ت خوفزدہ ہے ، شازیہ بانو

  • سرگودھا
وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی مقبو لیت سے پی ٹی آئی اور اس کی قیا د ت خوفزدہ ہے ، شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ۔۔۔

 وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فہم و فراست بصیر ت اور بڑھتی ہو ئی عوامی مقبو لیت سے پی ٹی آئی اور اس کی قیا د ت خوفزدہ ہے مریم نواز شریف ا سو قت پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے ہوا س پر سوار ہو چکی ہیں پنجا ب کے عوا م موجود ہ حکو مت کی بہترین پالیسیوں کی بنا پر ن لیگ حکو مت کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کیونکہ ن لیگی حکو مت نے مختصر عرصہ میں فلاح و بہبود کے ترقیاتی منصوبوں کے تمام ریکارڈ توڑ ڈا لے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر