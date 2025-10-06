دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالہ سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں ،سبطین شاہ نقوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سید سبطین شاہ نقوی نے کہا کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالہ سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔۔۔
اور اس حوالہ سے ہمیں انفرادی و اجتماعی سطح پر بھرپور جدوجہد جاری رکھنا ہوگی، ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامع مسجد ابوہریرہ عزیز بھٹی ٹاون میں جامع امام بخاری کے ماہانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ جامع امام بخاری عصری علوم کے ساتھ نسل نو کو دینی علوم سے روشناس کروانے کیلئے جامع حکمت عملی کے تحت مصروف عمل ہے اور اس حوالہ سے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔