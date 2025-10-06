صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ کی صدارت میں اہم اجلاس پروفیشنل لائرز گروپ کی تشکیل

  • سرگودھا
شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ کی صدارت میں اہم اجلاس پروفیشنل لائرز گروپ کی تشکیل

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جوہرآباد کے ممبر شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ کی صدارت میں انکے آفس میں وکلاء کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا ہوا۔

اجلاس میں ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں اتفاقِ رائے سے نئے گروپ کی تشکیل کی حتمی منظوری دی گئی اور باہمی مشاورت سے نئے گروپ کا نام پروفیشنل لائرز گروپ رکھا گیا۔ اس موقع پر شجاع الرحمن ٹیپو نے کہا کہ نئے گروپ کی تشکیل کا مقصد وکلاء کے مسائل کو حل کرنا ہے ۔اجلاس میں راجہ عابد حسین ایڈووکیٹ،اظہر کمبوہ ایڈووکیٹ، ہمدان اعوان ایڈووکیٹ ، عدنان خان ایڈووکیٹ، عمران ظل ایڈووکیٹ‘ عبد الحمید ایڈووکیٹ ، چوہدری شہزاد سلیم ایڈووکیٹ، عنصر عباس بلوچ ایڈووکیٹ ، اظہر بٹ ایڈووکیٹ،خواجہ اشفاق ایڈووکیٹ ،عبید الرحمن ضیا ایڈووکیٹ نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

آئی جی کی زیر صدارت سکیورٹی، انسدادِ جرائم پراجلاس

اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر