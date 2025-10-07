صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جعلی اشٹامپ ،دیگر دستاویزات او ر بوگس اقرار نامہ پر یعقوب کی اراضی فروخت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پانچ افراد نے جعلسازی کے ذریعے شہری کی قیمتی زرعی اراضی ہتھیا لی، بتایا جاتا ہے کہ 130جنوبی کے محمد یعقوب کی ملکیتی 18کنال زرعی اراضی بد نیتی سے ہتھیانے کیلئے محمد سلیم، سجاد، تنویر ،غلام علی ایجنٹ اور فیض محمد نے ملی بھگت کر کے جعلی اشٹامپ اور دیگر دستاویزات تیار کیں او ر بوگس اقرار نامہ تیار کرکے تیسرے فریق کو فروخت کر دی، جبکہ متاثرہ شخص نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان سے کسی قسم کا کوئی سودا نہیں ہوا، جبکہ تیار کئے گئے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی تو وہ بھی جعلی نکلے جس پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 

 

