12ہزار 500 ٹیچنگ انٹرنیز کو سابقہ شرائط پر کام کی اجازت
سی اوز ایجوکیشن کو عملدرآمد جلد از جلد یقینی بنا کر رپورٹ دینے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی جانب سے سرگودھا سمیت مختلف اضلاع کے 12ہزار 500سکول ٹیچنگ انٹرنیز کو سابقہ شرائط پر کام جاری رکھنے کی اجازت دیدی گئی، ذرائع کے مطابق پہلے سے منظور شدہ 12ہزار500 ایس ٹی آئیز پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز پنجاب میں تعینات ہیں،جن کی انٹرن شپ کی مدت 31.05.2025 کو ختم ہو چکی ہے ،
اس ضمن میں سیکرٹری سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز پنجاب کوہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان سکول ٹیچنگ انٹرنز (STIs) کے لیے نئے لیٹرز آف ایگریمنٹ جاری کریں،بالکل انہی شرائط و ضوابط پر جیسا کہ ان کے پہلے لیٹرز آف ایگریمنٹ میں ہے ،اس حوالے سے سی اوز ایجوکیشن کو عملدرآمد جلد از جلد یقینی بنا کر رپورٹ ارسال کرنے کا بھی کہا گیا ہے ۔