یونین کونسلوں کی ماہانہ گرانٹ میں 8سال سے اضافہ نہ ہوسکا،مالی مشکلات بڑھ گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونین کونسلوں کی ماہانہ گرانٹ میں 8سال سے اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مالی مشکلات باعث تشویش بننے لگی ہیں،یونین کونس ملازمین کا کہنا ہے کہ۔۔۔
ہماری تنخواہوں میں ہر سال اضافہ ہورہا ہے اسی طرح بجلی کی قیمتوں اور دیگر اخراجات کے میٹریل سٹیشنری کی قیمتیں بڑھ رہی ہے لیکن گزشتہ آٹھ سالوں میں ماہانہ گرانٹ میں اضافہ نہ ہونے سے یونین کونسلوں کے مالی معاملات متاثر ہو رہے ہیں ان ملازمین نے حکومت سے گرانٹ میں کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔