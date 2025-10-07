حکومت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ٹھیکیداروں کیخلاف شکایات پر برہم
عملہ کم اور صفائی کی صورتحال ابتر ہونے پر ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت بعض اضلاع میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیداروں کے خلاف بڑھتی ہوئی شکایات پر برہمی کا اظہار کارکردگی بہتر بنانے کے لئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق حکومت نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں عملہ صفائی کی مانیٹرنگ کریں عملہ کم ہونے اور صفائی کی صورتحال ابتر ہونے پر متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کی جائے اور جرمانہ کیا جائے کارکردگی بہتر نہ بنانے والے ٹھیکیداروں کے ٹھیکے منسوخ کئے جائیں افسران روزانہ کی رپورٹ اعلی حکام کو ارسال کی جائے ۔