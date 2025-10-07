حکام کو جھوٹی فوٹیج بھجوانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج
عبدالرحمان نے لکڑی سے لوڈ ٹرالر کیساتھ فارسٹ گارڈ کی تصویر لگا کر ویڈیو بھجوائی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی حکام کو جھوٹی فوٹیج بھجوانے والے شخص کے خلاف پیکا ایکٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا،محکمہ جنگلات کے فارسٹ گارڈ تصور عباس نے پولیس کوبتایا کہ چک مبارک کے عبدالرحمان نے سیکرٹری فاریسٹ کو ایک ویڈیو بھجوائی جس میں سڑک کناے کھڑے ایک ٹرالر جس پر لکڑی لوڈ تھی کے ساتھ میری تصویر لگاکر یہ تاثر دیا گیا کہ درختوں کی ناجائز کٹائی میں میرا تعلق ہے ،انکوائری میں جھوٹ پکڑا گیا جس پر ملزم کے خلاف پولیس نے پیکاایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔