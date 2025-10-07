10مسلح افراد کا مخالف کے گھر دھاوا،اہلخانہ کمرے میں بند
سنگین نتائج کی دھمکیاں ،مبینہ طور پر قبضہ کی کوشش ،پولیس آمد پر فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے بھیرہ میں مکان کے تنازعہ پر منظور وغیرہ نے دس سے زائد افراد نے مسلح ہو کر محمد علی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے بھاری نقصان کیا اور فائرنگ کی جس کی زد میں آ کر مذکورہ شخص کی بکری شدید زخمی ہو گئے ،ا س دوران خواتین اور بچوں کو ملزمان نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے مبینہ طور پر قبضہ کی کوشش کی تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ، پولیس نے چار نامزد اور آٹھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔