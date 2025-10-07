صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10مسلح افراد کا مخالف کے گھر دھاوا،اہلخانہ کمرے میں بند

  • سرگودھا
10مسلح افراد کا مخالف کے گھر دھاوا،اہلخانہ کمرے میں بند

سنگین نتائج کی دھمکیاں ،مبینہ طور پر قبضہ کی کوشش ،پولیس آمد پر فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے بھیرہ میں مکان کے تنازعہ پر منظور وغیرہ نے دس سے زائد افراد نے مسلح ہو کر محمد علی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے بھاری نقصان کیا اور فائرنگ کی جس کی زد میں آ کر مذکورہ شخص کی بکری شدید زخمی ہو گئے ،ا س دوران خواتین اور بچوں کو ملزمان نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے مبینہ طور پر قبضہ کی کوشش کی تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ، پولیس نے چار نامزد اور آٹھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

الیکٹرک بسوں کا نظام دو اداروں کے سپرد ، مسائل کا خدشہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام، پہلا فیز تقریباً مکمل، دوسرا بھی شروع

ایل ڈی اے :بونیفائیڈ کمیشن کی مدت میں توسیع کی تیاری

مسجد کی جگہ پر تھانہ بنانے کا کیس ،آئی جی کو 3 ہفتے کا وقت

متعدد سبزیاں اور پھل سستے

پنجاب پولیس کو معمولی تاخیرسے سیکنڈ کوارٹر کا بجٹ مل گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس