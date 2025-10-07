قوم فلسطین پر ایسا سمجھوتہ قبو ل نہیں کر ے گی ، آصف جیلانی کچھیلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک کی مقبو ل جماعت ہے 2024الیکشن میں تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین کر جمہور یت کی دھجیاں ا ڑا ئی گئی۔۔۔
حکو مت ایک جعلی حکو مت ۔فارم 47حکومت کی نا کا میاں پور ی قو م کے سامنے ہیں عمران خا ن کی فلسطین کے حوا لہ سے و ہ ہی پا لیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی شہباز شر یف ٹرمپ کے 20نکاتی ایجنڈے پر دستخط ٹویٹ کا خیر مقد م کر نے پر معافی ما نگیں ۔ قوم فلسطین پر ایسا سمجھوتہ قبو ل نہیں کر ے گی ۔