نمبرداروں اور سرکاری زمینوں کے لیز ہولڈرز کے اعزاز میں ایک آگاہی سیمینار

  • سرگودھا
نمبرداروں اور سرکاری زمینوں کے لیز ہولڈرز کے اعزاز میں ایک آگاہی سیمینار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی خصوصی ہدایت پر گندم کی کاشت کے فروغ کے لیے نمبرداروں اور سرکاری زمینوں کے لیز ہولڈرز کے اعزاز میں ایک آگاہی سیمینار۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی ڈائریکٹر زراعت شاہد حسین مہمانِ خصوصی تھے ، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اور ایگری مال کی ٹیم نے بھی شرکت کی۔ سیمینار میں شرکاء کو گندم کی جدید کاشتکاری کے طریقوں، فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے اقدامات اور موسمی حالات کے مطابق بیج کے انتخاب سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ گندم ہماری غذائی و معاشی خودکفالت کی علامت ہے ، اس لیے ہر کسان کو زیادہ پیداوار کے لیے جدید زرعی طریقے اپنانا ہوں گے ۔ 

 

