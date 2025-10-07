قومی مفادات کو مقدم رکھا جائے تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے ، ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ ذاتی مفادات کی بجائے اگر قومی مفادات کو مقدم رکھا جائے تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔۔۔
مگر بدقسمتی سے اداروں میں ایسے لوگ آچکے ہیں جو ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کرپشن فروغ پا رہی ہے کرپشن کے خاتمہ کے لیے حکومت کو فلفور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے جائز کام کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں جب تک اداروں میں شفافیت نہیں آئے گی پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں ۔