  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عزیز بھٹی ٹاؤن میں املاک کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کرنے پر دو اشخاص قانون کی زد میں آ گئے بتایا جاتا ہے کہ ملحقہ بستی کے رہائشی جمیل نے ساتھی کے ہمراہ پول وغیرہ توڑ دیئے اور خار دار تاریں کاٹ دیں، سکیورٹی گارڈ نے منع کیا تو ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے جس پر پولیس نے مقدمہ درج مقدمہ درج کر لیا۔

