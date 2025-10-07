محکمہ ایکسائز شعبہ نارکوٹکس ڈویژن سطح پر فعال کرنیکی تیاریاں
ایکسائز تھانے بھی باضابطہ قائم،منشیات فروشوں کیخلاف سخت کارروائی کافیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رحجان پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے شعبہ نارکوٹکس کو ڈویژن کی سطح پر فعال کرنے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں ،جبکہ ایکسائز تھانے بھی باضابطہ طور پر بنائے جائیں گے ذرائع کے مطابق سرگودھا ڈویژن میں میانوالی کی تحصیل عیسٰی ٰخیل میں بنانے کی منظوری دی جا چکی ہے ،
ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ اقدام نوجوان نسل میں منشیات بالخصوص آئس کی بڑھتی ہوئی وبا کو کنٹرول کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے کیونکہ آئس نشہ کی وبا طلبہ میں تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کا شکار طالبات بھی ہو رہی ہیں،اس ضمن میں حکومت نے پرائیویٹ کالجز یونیورسٹیز کے طلبہ میں اسکے استعمال کی روک تھام کے لئے مانیٹرنگ سخت کرنے اور منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے الگ سے ویجی لینس ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔