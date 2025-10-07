صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے کا بیوی سے ملکر ماں پر تشدد،بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے

  • سرگودھا
بال نوچ کر اکھاڑ دیئے متاثرہ خاتون کو نیم برہنہ حالت میں اہل محلہ نے چھڑوایارقیہ بی بی تھانے پہنچ گئی ،محمد علی،زنیا کیخلا ف مقدمہ درج،گرفتاری کیلئے چھاپے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بیٹے اور بہو کے وحشیانہ تشدد کا شکار معمر خاتون انصاف اور تحفظ کیلئے تھانے پہنچ گئی، کینٹ پولیس کے مطابق ملزمان نے خاتون رقیہ بی بی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا،بال نوچ کر اکھاڑ دیئے متاثرہ خاتون کو نیم برہنہ حالت میں اہل محلہ نے چھڑوایادونوں میاں بیوی اس کی جان کے درپے ہیں،جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان محمد علی اور اسکی بیوی زنیاکے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جارے ہیں ۔

 

