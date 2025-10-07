ڈویژنل پبلک سکول میں ورلڈ ٹیچرز ڈے پر ایک پروقار تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈویلپمنٹ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سرگودھا اور روٹری کلب کے اشتراک سے ڈویژنل پبلک سکول سرگودھا میں ورلڈ ٹیچرز ڈے کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
تقریب میں طلباء و طالبات نے تقاریر ملی نغمے اور خاکے پیش کیے ، جن کے ذریعے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر معزز مہمانوں میں پرنسپل ڈویژنل پبلک اسکول و کالج سرگودہا کنٹرولر (ایم) اشفاق حسین صاحب، روٹری کلب سے روبینہ افتخار صاحبہ، مختار احمد مرزا صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری ایجوکیشن جناب عباس خان، ڈیلی ڈائریکٹر NCHD سرگودہا مہر عمر دراز جہاوری اور یونیورسٹی آف سرگودھا سے عظمی شامل تھے ۔ ۔