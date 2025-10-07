2ماہ گزر گئے ،سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے بجٹ منظوری کیلئے اجلاس نہ ہوسکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے رواں مالی سال کے بجٹ اور دیگر کاموں کی منظوری کیلئے بورڈ آف گورنر کا ہونے والا اہم اجلاس دوماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نہ ہو سکا۔۔۔
ذرائع کے مطابق اگست میں ہونے والا اجلاس کوث مومن میں سیلابی صورتحال کے باعث انتظامیہ کی مصروفیت کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا جو تاحال نہ ہونے سے اتھارٹی کے مالی مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں ۔ بجٹ کی منظوری نہ ہونے سے ادائیگیاں بھی رک گئی ہیں اور ٹرسٹ پلازہ پارکنگ بھی التواء کا شکار ہو گئی ہے ۔