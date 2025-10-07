خانہ الیکشن کے سلسلے میں سہیل پرویز الپاء حسن بلال جوئیہ کے اعزاز میں عشائیہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جمخانہ الیکشن کے سلسلے میں نصراﷲ جوئیہ نے اپنی رہائش گاہ پر امیدوار برائے سیکرٹری جم خانہ کلب سہیل پرویز الپاء اور امیدوار برائے ممبر بورڈ آف گورنر جمخانہ کلب حسن بلال جوئیہ کے اعزاز میں اعشائیہ کا اہتمام کیا۔۔۔
جس میں جم خانہ کلب کے ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی آنے والے مہمانوں کا حاجی نصراﷲ جوئیہ، مہر احمد خان ہرل صفدر رانجھاص نے استقبال کیا۔ سہیل پرویز الپاء اور حسن بلال جوئیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس دفعہ ووٹ ہمیں د یں ہم اپ کے ووٹ کا حق ادا کریں گے کبھی بھی اپ کو ہمارے انتخاب پر شرمندگی نہیں ہو گی ہم دعوے نہیں عمل کرنے پر یقین رکھتے ہیں ۔