  • سرگودھا
تین شیطانی طاقتوں امریکہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ عالم اسلام کیلئے خطرہ :ملک اشرف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ دنیا کشمیر’ فلسطین کے مسائل پر اندھی اور گونگی بن چکی ہے۔۔۔

بھارت نے کشمیریوں اور ناجائز ریاست اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق غصب کررکھے ہیں لادینی قوتوں کی من مانی کرکے دنیا کی تین شیطانی طاقتوں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ عالم اسلام کیلئے خطرہ ہے تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے رویہ پر نظر ثانی کرتے ہوئے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیئے بھارتی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کیلئے پاکستان میں کثیر تعداد میں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے اور ملی یکجہتی کو قائم رکھتے ہوئے کالاباغ ڈیم کی از سر نو تعمیر کا آغاز کرکے ملک کو خشک سالی سے بچایا جاسکتا ہے ۔ 

 

