شوگر سیس کمیٹی کا اجلاس ، دو سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری
گنے کی ترسیل میں آسانی ، دیہی علاقوں میں آمد و رفت بہتر ہوگی ،جہانزیب اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویژنل شوگر سیس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھکر کی دو اہم سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ منظور شدہ منصوبوں میں چشتی چوک سے الفلاح بینک تک سڑک شامل ہے جس پر دو کروڑ 78 لاکھ روپے لاگت آئے گی،جبکہ دوسرا منصوبہ عنایت آباد سے امام والی روڈ تک سڑک کی مرمت سے متعلق ہے جس کا تخمینہ ایک کروڑ 82 لاکھ روپے لگایا گیا ہے ۔کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ شوگر سیس فنڈز کسانوں کی سہولت اور زرعی پیداوار کی بہتر ترسیل کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے گنے کی ترسیل میں آسانی اور دیہی علاقوں میں آمد و رفت بہتر ہوگی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد عمران، ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک انصر صغیر، ایکسین ہائی ویز گلفام اعوان اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد اسلم خان کے علاؤہ ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف سمیت دیگر متعلقہ افسران نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔