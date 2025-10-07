2موٹر سائیکل سوار ڈاکو ساجد حسین کی ایجنسی سے نقدی ،فون چھین کر فرارہوگئے
نعمت اﷲ، نعیم اور ثناء اﷲلٹ گئے ،5گھروں،سکول میں وارداتیں،درخت چوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 14شمالی کے قریب واقع ساجد حسین کی ایجنسی پر دو نامعلوم موٹرسائیکل سوار آئے جنہوں نے گن پوائنٹ پر مذکورہ شخص ے نقدی وموبائل چھین لیا،موضع دھرا ہ کے قریب دو نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر نعمت اﷲ، نعیم اور ثناء اﷲ سے چار لاکھ روپے و قیمتی موبائلز چھین لئے ،جبکہ مبھارے خان کے سمیع اﷲ،چک 7ایم ایل کے تصور حیات،خیابان صادق کے کامران ظہور،کوٹمومن کے گل محمد،کوٹ گل مواز والا کے محمد عمیرکے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی و موبائلز اور دیگر سامان ،115 جنوبی سے غلا م صغیر،صدیقی آباد سے محمد بلال، اعجاز احمد، کوٹ عمرانہ سے سکندر حیات،بلاک نمبر14 سے بلال جاوید،پھلروان سے قیصر عباس کی موٹرسائیکلیں نامعلوم چور اڑا لے گئے ، گورنمنٹ پرائمری سکول بھیرہ اور 15شمالی سے نامعلوم افراد ایک لاکھ روپے سے زائد مالیت کے درخت چوری کاٹ کر لے گئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔