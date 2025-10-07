زخمیوں میں محسن ،آصف،ریحانہ بی بی ، نواز،غلام عباس،بشری،ذوالفقار شامل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران 27جنوبی میں مکان کے تنازعہ پر محمد بشیر اور اسکے ساتھیوں نے محمد محسن اور اسکے بھائی آصف ،اسی تنازعہ پر محلہ مخدوم آباد میں یامین وغیرہ نے۔۔۔
ریحانہ بی بی اور 64جنوبی میں آصف وغیرہ نے محمد نوا ز کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،جلہ مخدوم میں سابقہ رنجش پر محمد نواز وغیرہ نے غلام عباس وغیرہ نے مار مار کرادھ موا کر دیا،حیات پور میں قیصر وغیرہ نے عدالتی کیس واپس نہ لینے پر بشریٰ بی بی اور ذوالفقار کو ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کرکے مضروب کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔