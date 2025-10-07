تاجروں کا اعتماد بحال ہونے سے ہی صنعت کا پہیہ چلے گا، عامر سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرمایہ کاری کو فروغ دینے کیلئے نئی پارٹی کا قیام وقت کا اہم تقاضا ہے حکومت اگر تاجروں سے ٹیکس لے رہی ہے تو انہیں سہولتیں بھی فراہم کرے چھوٹے اور درمیانے طبقہ کے تاجروں کا اعتماد بحال ہونے سے ہی صنعت کا پہیہ چلے گا۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سابق رکن قومی اسمبلی چو دھری عامر سلطان چیمہ نے کہا کہ تاجروں نے کبھی ٹیکس دینے سے گریز نہیں کیا لیکن ان کے ذرائع آمدن میں اضافہ کیلئے بھی اقدامات ہونے چاہئیں انہوں نے کہا کہ تاجروں اور صنعتکاروں کے اعتماد کو بحال کیا جائے۔
حکومت قرض اتارنے کیلئے مزید قرض لینے سے گریز کرے اس طرح کبھی بھی ملک کا قرضہ نہیں اترے گا اور قوم قرضوں کے دباؤ تلے دبتی چلی جائیگی قرض اتارنے کیلئے صنعتوں کا فروغ تاجروں کا اعتماد حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ملک میں معاشی خوشحالی آسکے جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔