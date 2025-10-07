ایم پی اے آصف بگا اور دیگر افراد کا سیلاب زدہ کوکری والا کا دورہ،امدادی مراکز کا معائنہ
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا)ایم پی اے آصف بگا، سابق ایم پی اے شمیم آفتاب، اور فیاض منہاس پر مشتمل وفد نے دریائے چناب کے قریب واقع سیلاب متاثرہ علاقے کوکری والا کا دورہ کیا۔۔۔
وفد میں مقامی سیاسی و سماجی شخصیات چوہدری ندیم سرور مڈھانہ، چوہدری سلیم گجر اور علی رضا ملک بھی شامل تھے ۔وفد نے سیلاب متاثرین کے لیے قائم کردہ مفت طبی کیمپ اور امدادی مراکز کا تفصیلی معائنہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فیاض منہاس نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک 1200 سے زائد خاندانوں کو صاف پانی، پکا ہوا کھانا، سلے ہوئے کپڑے اور امدادی رقوم فراہم کی جا چکی ہیں۔امدادی ٹیم نے 200 متاثرہ خاندانوں میں خشک راشن، بستر، کپڑے اور پینے کے صاف پانی کی بوتلیں بھی تقسیم کیں۔