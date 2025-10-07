صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ (نمائندہ دنیا )شکر درہ روڈ کچھ تندر خیل کے قریب جلیبی موڑ پرمزدا گہری کھائی میں جا گرا ،پشاور کے رہائشی ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے ، زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالاباغ منتقل کر دیا گیا، حادثے میں مزداٹرک مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔ریسکیو اہلکاروں اور مقامی افراد نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں۔

شکر درہ روڈ کچھ تندر خیل کے قریب جلیبی موڑ پرمزدا گہری کھائی میں جا گرا ،پشاور کے رہائشی ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے ، زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالاباغ منتقل کر دیا گیا، حادثے میں مزداٹرک مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔ریسکیو اہلکاروں اور مقامی افراد نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں۔

 

