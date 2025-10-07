صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ اور گرد ونواح میں موسم سرد،پنکھے ،اے سی بند

  • سرگودھا
دن کے اوقات میں درجہ حرارت 20سینٹی گریڈ تک گر گیا ،موسم خوشگوار

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) فاروقہ اور گردونواح میں اتوار کی رات اور سوموار کے دن بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا چھ ماہ سے جاری گرمی اور حبس کا نہ صرف خاتمہ ہوا بلکہ موسم ٹھنڈا ہو گیا دن کے اوقات میں درجہ حرارت 20سینٹی گریڈ تک گر گیا جس کے نتیجے میں اے سی اور پنکھوں کا استعمال ایک باربندہو گیا شہریوں نے 6ماہ سے جاری گرمی کی شدت کے یکلخت خاتمے پر خوشی کا اظہار کیا حالیہ بارشوں سے کماد اور دھان کی فصل پر خوشگوار اثرات مرتب ہونگے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی برسیم کی فصل کی کاشت تیزی سے جاری ہے کبھی بارش اور ابر آلود موسم کے ساتھ ٹھندی ہواؤں کا سلسلہ دن بھر جاری رہا اور موسم خوشگوار رہا ۔ 

 

