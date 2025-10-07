صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات امن کیلئے خطرہ :میاں بلال طارق

  • سرگودھا
بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات امن کیلئے خطرہ :میاں بلال طارق

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم اور ضلع خوشاب کی ہردلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ۔۔۔

بھارتی قیادت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات خطے کے امن کے لئے خطرہ ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے اور اپنی سلامتی کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ۔ اُنھوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی اشتعال انگیز بیانات کا بروقت اور جراتمندانہ رد عمل دے کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جو پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل راستوں کی صفائی مکمل:ضلعی انتظامیہ کا حکم

تفریح مقام ہیڈ ساگر کے قریب صفائی کمپنی نے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کر دیئے،فضا آلودہ

اساتذہ کو ہیلمٹ کی پابندی کیلئے طلبہ کو آگاہی دینے کی ہدایت

حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس