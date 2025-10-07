بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات امن کیلئے خطرہ :میاں بلال طارق
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) مرکزی جمیعت اہلحدیث پنجاب کے نائب ناظم اور ضلع خوشاب کی ہردلعزیز مذہبی و سماجی شخصیت میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ۔۔۔
بھارتی قیادت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات خطے کے امن کے لئے خطرہ ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے اور اپنی سلامتی کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ۔ اُنھوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی اشتعال انگیز بیانات کا بروقت اور جراتمندانہ رد عمل دے کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جو پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے ۔