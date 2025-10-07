صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس

  • سرگودھا
کسی کو غیر قانونی پٹرول وڈیزل فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے ،فروہ عامر

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر اور ڈی پی او خوشاب عمارہ شیرازی کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس منقعد ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول، اے سی خوشاب چوہدری ضیااﷲ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آفیسر، سپیشل برانچ، سکیورٹی برانچ، سی ٹی ڈی، ڈسٹرکٹ انچارج پیرا فورس دیگر محکموں کے افسران شریک ہوئے ،

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے ڈپٹی کمشنرخوشاب فروہ عامر کو مختلف کاروائیوں اور دیگر کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کسی کو غیر قانونی پٹرول وڈیزل فروخت کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹریفک پولیس آفیسر نے گاڑیوں کے چالان وجرمانے ودیگر کے حوالے سے آگاہ کیا ڈسٹرکٹ انچارج ستھرا پنجاب صائم وارث نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کے پرگرام ستھرا پنجاب اور صفائی کے انتظامات بارے بریف کیا ۔ 

 

