تحصیل پپلاں میں مہنگائی بے قابو، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس خاموش :عدنان احمد خان
کندیاں (نمائندہ دنیا) سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی انجینئر عدنان احمد خان نے تحصیل پپلاں میں اشیائے خورونوش کی بڑھتی قیمتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور تحصیل انتظامیہ مکمل طور پر ناکام اور خاموش ہے ۔ خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے ، ہر دکان پر الگ ریٹ، ہوٹلوں پر من مانی قیمتیں اور ناقص مقدار عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ انجینئر عدنان نے ڈپٹی کمشنر میانوالی محمد اسد عباس مگسی سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے ۔