  • سرگودھا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے محلہ افغان آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عبدالرحمن کو گرفتار کر لیا۔ جس کی تلاشی کے دوران اسلحہ برآمد ہونے پر اس کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

