  • سرگودھا
پولیس نے 3 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے تین مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ گلبرگ کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔

پولیس نے تین مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ گلبرگ کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔

 

