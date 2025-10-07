سیلاب اور دیگر قدرتی آفات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں، شہری
ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چا ہئے تو اﷲ تعالی ہمیں ضرور معاف کرے گا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا) سیلاب اور دیگر قدرتی آفات پر شہریوں نے اسے اپنے اعمال کا نتیجہ قرار دے دیا جماعت اسلامی کے تحصیل امیر حاجی زاہد حسین نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو آفات ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہئیے تو اﷲ تعالی ہمیں ضرور معاف کرے گا سابق کونسلر افتخار بابو نے کہا کہ ہماری نیتوں میں فتور ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں زلزلے سیلاب آرہے ہیں اور یہ قدرتی آفات اﷲ تعالیٰ کی جانب سے ایک وارننگ ہے جس کو ہم نے اگر محسوس نہ کیا تو مستقبل قریب میں یہی آفات ہمارے لیے مزید بڑی مصیبت بنے گی۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی آفات آنے سے قبل اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں حمزہ تحسین نے کہاکہ سیلاب کو بہانہ بنا کر جس طرح مہنگائی کی جا رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور یہ سیلاب سے بچ جانے والے لوگوں کو مارنے کا واحد طریقہ ہے مانا کہ سیلاب سے فصلیں برباد ہوئی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے سٹور کی گئی اشیاء کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیا جائے علی فرحان نے تمام تاجر بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلہ میں خدا کا خوف کریں اور ذخیرہ کی گئی اشیاء میں اضافے کی بجائے قیمتیں کم کریں تاکہ اﷲ تعالی راضی ہو کیونکہ سیلاب سے جہاں بڑی تباہی آئی ہے وہاں پر رات کے اوقات میں آنے والے زلزلے بھی اﷲ تعالی کی جانب سے ایک وارننگ ہے اس لیے ہم سب کو مل کر اﷲ تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اشیاء صرف کی قیمتوں میں نمایاں کمی کرنی چاہئے ۔